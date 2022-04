Da Redação

BR-369: 3 vítimas ficam feridas após acidente em Arapongas

Um acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete deixou três pessoas feridas no começo da tarde deste sábado (12), na BR-369, em Arapongas, próximo ao acesso da PR-444.

Os Bombeiros foram chamados e atenderam um dos motociclistas feridos. Segundo os socorristas, a vítima, de 26 anos, sofreu uma fratura no fêmur, ferimento considerado grave, porém, foi levado ao Honpar sem risco de morte.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi ao local e atendeu duas vítimas que estavam em outra motocicleta.

O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.

De acordo com testemunhas, a caminhonete teria tentado fazer uma conversão para o outro lado da pista e atingiu as duas motocicletas, que seguiam no sentido de Arapongas para Londrina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.