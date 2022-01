Da Redação

Bombeiros combatem incêndio em residência de Arapongas

O Corpo de Bombeiros de Arapongas controlou um princípio de incêndio em uma residência na Rua Perdigão, região do Conjunto Flamingos, na tarde desta sexta-feira, 28.

De acordo com os bombeiros, as chamas se concentraram na edícula da casa, onde diversos móveis e outros objetos ficaram queimados. Com a chegada da equipe, os moradores já estavam tentando combater o fogo. Os bombeiros assumiram e controlaram a situação, não permitindo que as chamas se espalhassem. Foi realizado também o resfriamento dos muros da divisa da casa.

Os bombeiros acreditam, a princípio, que o fogo tenha sido causado por um curto circuito no cômodo. Felizmente, ninguém ficou ferido.