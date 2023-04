Bombeiros: Arapongas conquista caminhão tanque e mais 10 efetivos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Corpo de Bombeiros de Arapongas

O prefeito Sérgio Onofre informou nesta quarta-feira (5) que já está rendendo frutos a transferência de Arapongas para o 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina. Segundo o prefeito, Arapongas já conquistou R$ 1 milhão para a aquisição de um caminhão tanque e mais dez servidores para fortalecer o efetivo do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

“É uma notícia importante porque a cidade está crescendo, novos bairros estão surgindo por todos os lados e aumentando a possibilidade de demanda pelos servidos dos Bombeiros. Além disso, temos um número grande de indústrias, que lidam com produtos químicos, espuma e outros materiais inflamáveis”, argumenta o prefeito.

-LEIA MAIS: Criança denuncia abusos no Paraná; delegada conta detalhes

continua após publicidade .

Nesta semana, Sérgio Onofre cumpriu agenda em Curitiba, onde entre outros compromissos teve audiência com o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná. No próximo dia 11, será realizada em Arapongas a solenidade que marcará a passagem do comando do Corpo de Bombeiros de Arapongas para 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina.

Com isso, Arapongas deixa o 11º. Grupamento de Bombeiros de Apucarana, que vai seguir atendendo os municípios do Vale do Ivaí, conforme o decreto 975, assinado no dia 17 de março pelo governador em exercício, Darci Piana, pelo chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Siga o TNOnline no Google News