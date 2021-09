Da Redação

Bom de Bola tem continuidade neste final de semana

A terceira rodada do Paraná Bom de Bola será realizada neste final de semana, no Estádio João Lunardelli, em Porecatu, com clássico entre Apucarana e Arapongas.

No sábado (2), às 13h30, a equipe de futebol masculino de Arapongas SUB 16, sob o comando do técnico Bigu, enfrentará a equipe de Centenário do Sul, pelo Grupo C. Este será o segundo jogo dos meninos, que vêm de uma goleada de 7 a 0 contra a equipe de Prado Ferreira. No domingo (3), às 15h20, a equipe Master, já classificada para as semifinais, disputará a liderança do Grupo B, contra o time de Apucarana.

A competição uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com o apoio e parceria dos municípios.