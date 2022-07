Bom de Bola: equipes de Arapongas seguem para etapa regional

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os jogos pela disputa do título aconteceram no campo da Secretaria de Esporte de Arapongas, o antigo Sesi

Na última sexta-feira (08), aconteceu o encerramento da 68º edição dos Jogos Escolares do Paraná - Bom de Bola, em sua fase municipal. Os jogos aconteceram no período de 04 a 08 de julho e contaram com a participação de estabelecimentos de ensino do município de Arapongas.

continua após publicidade .

Os jogos pela disputa do título aconteceram no campo da Secretaria de Esporte de Arapongas, o antigo Sesi, nos períodos matutino e vespertino, contando com a presença dos pais, alunos e professores dos colégios participantes.

O secretário do Esporte, Altair Sartori, se mostrou satisfeito com os resultados. “Foram eventos esportivos importantes, que colocaram as nossas equipes para a fase regional. Resultado do esforço dos atletas, técnicos e demais participantes. Ficamos contentes com os resultados”, frisou.

continua após publicidade .





FASE REGIONAL

As equipes campeãs representarão Arapongas na fase regional da competição, que será realizada no município de Cambira, no período de 26 a 28 de agosto. Confira a classificação:

continua após publicidade .

Feminino A

1º CE Marquês de Caravelas

2º CE Antônio Garcez Novaes

continua após publicidade .

3º CE Ivanilde de Noronha

Feminino B

continua após publicidade .

1º CE Antônio Garcez Novaes

2º CE Francisco Ferreira Bastos

3º CE Ivanilde de Noronha

continua após publicidade .

Masculino A

1º CE Francisco Ferreira Bastos

2º CE Ivanilde de Noronha

continua após publicidade .

3º CE Nadir Mendes Montanha

Masculino B

1º CE Profª Júlia Wanderley

2º CE Nadir Mendes Montanha

3º CE Marquês de Caravelas





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News