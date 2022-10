Bolsonaro vence em Arapongas; confira como foi a votação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No total, são 82.690 eleitores em Arapongas

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já apurou 100% das urnas em Arapongas, Jair Messias Bolsonaro (PL) obteve 76,05% dos votos válidos, são no total 50.191 votos dos eleitores da cidade.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com TSE, Luiz Inácio Lula da Silvia (PT) recebeu 23,95%, são no total 15.803 votos. A cidade teve 813 votos brancos, 1.582 nulos e 65.994 votos válidos.

No total, são 82.690 eleitores em Arapongas.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Mais de 70% dos eleitores de Apucarana votaram em Bolsonaro; veja

Confira o resultado da apuração nas cidades do Vale do IvaÍ

As primeiras cidades a totalizarem a apuração dos votos para o segundo turno da eleição a presidente da República foram Rio Bom, Califórnia, Marilândia do Sul e Faxinal. Em todas as cidades ampla vitória para a reeleição de Jair Bolsonaro.

O maior índice de votos em Bolsonaro foi registrado em Faxinal, com 70,66% dos votos válidos, sendo 6.715 votos contra 29,34% dos votos para Luis Inácio Lula da Silva, do PT, ccom 2.788 votos. A cidade teve 131 votos em Branco e 141 nulos.

continua após publicidade .

Em Marilândia do Sul, Bolsonaro fez 65,06% dos votos válidos, com 3.648 votos e Lula ficou com 34,94% dos votos (1.959). A cidade teve 84 votos em branco e 107 nulos.

Das quatro primeiras a totalizar, Rio Bom teve o menor índice de votos a Bolsonaro, que venceu na cidade com 57,41% dos votos (1.341) contra 42,59% a Lula (995), com 35 votos em branco e 61 nulos.

Em Califórnia, Bolsonaro recebeu 66,68% dos votos (3.722) contra 33,32% dos votos dados a Lula (1.860).

continua após publicidade .

Em Jandaia do Sul, Bolsonaro fechou com 69,73% dos votos (9.247), contra 30,27% dos votos (4.014) dados a Lula.

Em Bom sucesso, Lula venceu com 54,13% dos votos válidos (2.249) com 45,87% (1.906) dados a Bolsonaro.

Em Kaloré, Bolsonaro fez 58,11% (1.831 votos) contra 41,89% dos votos em Lula (1.320)

Em Cruzmaltina, 59,01% dos votos válidos foram para Jair Bolsonaro (1.248) e 40,99% (867) para Lula.

Em Maua da Serra, Bolsonaro fez 59,54% (3.373) e Lula fez 40,46% (2.292).

Siga o TNOnline no Google News