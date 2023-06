Bolo de Santo Antônio tem 700 medalhas para devotos de Arapongas

Entrega do bolo é realizada nesta terça-feira (13), dia do santo casamenteiro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Não será por falta de medalhas que os devotos da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Arapongas, no norte do Paraná, não vão casar. O tradicional bolo do santo casamenteiro tem um total de 700 espalhadas por 1.200 pedaços, o que dá 58% de chance para uma pessoa encontrar a medalha.

continua após publicidade

O bolo tem massa simples, recheio de doce de leite e cobertura de chantili e pesa 300 quilos com 10 metros de comprimento. Os cartões foram vendidos antecipadamente e entrega é realizada nesta terça-feira (13), dia do santo casamenteiro. Mas a grande procura se deve principalmente pelas disputadas medalhinhas do santo espalhadas pelo doce. Segundo a crença, quem encontra a prenda, tem casamento garantido.

- LEIA MAIS: Com fama de "casamenteiro", saiba quem foi Santo Antôniode Pádua

continua após publicidade

Mas se por azar alguém não encontrar a medalhinha, existem simpatias que também prometem o resultado esperado. A mais conhecida é colocar a estátua do santo na geladeira ou de cabeça para baixo, de castigo, até conseguir encontrar um grande amor.

Veja:

Siga o TNOnline no Google News