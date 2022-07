Boletim da dengue confirma 2.938 casos positivos em Arapongas

O município conta ainda com 7.537 notificações, 30 casos em investigação, 4.569 casos negativos e três óbitos pela doença

Da Redação

Atualização: 13 de julho, 2022, às 14:49

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas

Segundo o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, o município segue com as ações de combate e conscientização