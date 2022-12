Boletim aponta aumento de casos de covid-19 em Arapongas

Da Redação

Mais de 52 mil pessoas acima de 12 anos receberam a primeira dose de reforço, ou seja, 50% da meta

O número de casos de covid-19 aumentou em Arapongas em dezembro. É o que mostra Boletim Epidemiológico nº 120, com dados entre os dias 4 e 10 deste mês. O levantamento é realizado pelo Núcleo de Gestão Pública da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL-NIGEP/UEL), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O relatório foi divulgado nesta sexta-feira (23).

O boletim aponta aumento no número de registros de casos na semana em 42,16% na comparação com o período anterior (27/11 a 03/12), passando de 185 confirmações para 263. Houve crescimento de 62,68% quando comparado aos últimos 30 dias (410 para 667 casos). Por outro lado, não foram registrados óbitos por covid-19 na cidade no período avaliado.

O boletim aponta redução no percentual de curados de 97,93% para 97,88% e também aumento no número total de pessoas que já contraíram o covid-19 de 0,67% (39.258 para 39.521). Houve também alta de pessoas que já se curaram da doença (38.447 para 38.684) e crescimento da taxa de transmissão de 1,05 para 1,07.

A semana pesquisada não registrou nenhum leito de enfermaria e de UTI ocupados com pacientes de Arapongas com covid-19 no hospital de referência do município. A maioria parte dos contaminados - 52,39% - é formada por pessoas na faixa de 20 a 49 anos.

VACINAÇÃO

Até 10 de dezembro, 110.161 pessoas foram imunizadas no município com a 1ª dose ou dose única; 96.762 com a 2ª dose ou dose única; 52.753 pessoas acima de 12 anos com a terceira dose (1ª dose de reforço), ou seja, 50% da meta, e 17.354 pessoas acima de 18 anos (18% da meta) já receberam a 4ª dose (2ª dose de reforço).

