Bolão de Arapongas leva R$ 124,1 mil na Mega-Sena

Da Redação

Araponguenses sortudos que participaram de um bolão da Mega-Sena acertaram os cinco números e ganharam R$ 124.162,39, no sorteio da noite de sábado (14). Conforme informações do site da Caixa Econômica Federal, outros sortudos foram contemplados em Bandeirantes, Curitiba e Marechal Cândido Rondon. Ninguém fez seis acertos nesta edição do concurso.

Conforme a Caixa, os ganhadores de Bandeirantes e Curitiba fizeram apostas simples e levaram, cada um, R$ R$ 62.081,21. Em Marechal Cândido Rondon a aposta também foi por meio de bolão e o prêmio foi de R$ 62.081,16.

O concurso 2481 da Mega-Sena sorteou os números: 01-08-21-27-36-37. Como não houve ganhador com seis números, o valor acumulou para o próximo concurso. A estimativa de prêmio do sorteio desta quarta-feira (18) é de R$ 45 milhões.