Bolão de Arapongas fatura quase R$ 18 mil ao acertar a quina da Mega-Sena

Um bolão com 14 cotas realizado em Arapongas, acertou a quina da Mega-Sena 3022 e faturou o maior prêmio do Paraná, sorteado na noite de quarta-feira (23). Registrada na lotérica Mega Sorte, a aposta coletiva acertou cinco das seis dezenas sorteadas e garantiu o montante de R$ 17.929,38, o que rende R$ 1.280,67 para cada participante. Além de Arapongas, outras cinco cidades paranaenses tiveram apostas premiadas na quina da modalidade.

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Ao todo, o Paraná registrou sete apostas ganhadoras com cinco acertos. Em Londrina, um bolão de quatro cotas feito na lotérica Alto da Sorte levou R$ 8.964,72. Os demais prêmios do estado foram para jogos simples, que renderam R$ 8.964,74 cada, nas cidades de Curitiba, Iguaraçu, Francisco Beltrão, Ponta Grossa e também em Londrina. Os números sorteados foram 02, 03, 08, 11, 17 e 22.

O prêmio principal da noite, que acumulava mais de R$ 2,8 milhões, saiu para um único bilhete simples com seis acertos registrado em Manaus (AM). Em âmbito nacional, a Caixa Econômica Federal informou que 102 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 8.964,74, enquanto 4.426 bilhetes fizeram a quadra e receberam R$ 340,54 cada.

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O próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para esta quinta-feira (25), com o prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões. As extrações da loteria ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 21h. Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, ou ainda pelo internet banking da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 6 e é permitida apenas para maiores de 18 anos.