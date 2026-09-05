Bolão de Arapongas 'bate na trave' e fatura prêmio na Quina; veja ganhadores do PR

Um bolão realizado em Arapongas, no norte do Paraná, bateu na trave no concurso 7110 da Quina, sorteado na noite desta sexta-feira (04). A aposta, registrada na Lotérica Flamingos, acertou quatro das cinco dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 6.488,92. Como o bolão foi dividido em quatro cotas, o valor total será rateado entre os participantes.

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Além de Arapongas, outros quatro municípios paranaenses também tiveram bilhetes premiados na mesma faixa de acertos. Jogadores de Cascavel (Lotérica Estrela), Mandaguari (Lotérica Mandaguari), Maringá (Lotérica Esperança) e Umuarama (Lotérica Umuarama) fizeram apostas simples e levaram para casa o mesmo valor de R$ 6.488,92 cada. Em todo o território nacional, 99 apostas registraram a quadra.

Como nenhum apostador acertou as cinco dezenas principais — que foram 09, 14, 54, 57 e 80 —, o prêmio máximo da loteria acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso, programado para domingo (06), é de uma premiação de R$ 17 milhões.

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Nas faixas menores, o concurso 7110 pagou R$ 98,04 para cada uma das 6.240 apostas que acertaram três números. Já os 144.263 bilhetes que fizeram dois acertos receberam R$ 4,24. Os sorteios da Quina ocorrem regularmente de segunda a sexta e domingo, e a aposta mínima, que dá direito a escolher cinco números, custa R$ 3,00.