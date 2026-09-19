Blitz de trânsito no centro de Arapongas termina com veículos apreendidos

Ação conjunta flagrou condutores não habilitados e moto com escapamento barulhento na Rua Uirapuru na noite de sexta-feira (18)

Uma operação de fiscalização de trânsito recolheu uma motocicleta e um carro de passeio na noite de sexta-feira (18), na região central de Arapongas. A ação, realizada pela Polícia Militar com o apoio da Guarda Municipal (GM), ocorreu na Rua Uirapuru com o objetivo de combater irregularidades.

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Durante as abordagens, os agentes pararam uma motocicleta e constataram que o condutor não possuía carteira de habilitação. Em vistoria, a equipe também verificou que o veículo estava com o escapamento modificado, emitindo ruído muito acima do permitido.

Na mesma operação, um veículo modelo VW Gol, com placas do estado de São Paulo, foi fiscalizado. O motorista estava com a habilitação vencida e o carro apresentava pendências na documentação.

Diante dos flagrantes, os agentes aplicaram as multas correspondentes às infrações. A motocicleta e o carro foram recolhidos por um guincho e levados para o pátio da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar. A blitz continuou até o fim da noite sem o registro de outras intercorrências.