Bispo recebe Título de Cidadão Honorário de Arapongas

Bispo da Diocese de Apucarana, dom Carlos José de Oliveira

O Bispo da Diocese de Apucarana, dom Carlos José de Oliveira, receberá o Título de Cidadão Honorário de Arapongas. A solenidade de entrega da honraria acontece às 17h deste sexta-feira (3), na Câmara de Vereadores do município.

A proposta foi aprovada por todos os parlamentares e visa reconhecer o trabalho realizado pelo Bispo em Arapongas e em toda a diocese. "O sentimento de receber esse título, em primeiro lugar é um sentimento de surpresa, pois não aguardava, em segundo lugar, de extrema alegria e gratidão. Gratidão a Deus, ao vereador Arduin e a todos os vereadores da querida Arapongas por me oferecerem esse título. Trago Arapongas em meu coração e agora de forma oficial e legal, passo a contar entre os cidadãos de Arapongas, dessa cidade tão bela, cidade dos passarinhos, única cidade cuja as ruas têm nomes de aves do Brasil e do mundo inteiro. Profunda gratidão e alegria fazer parte agora como cidadão honorário de Arapongas", disse dom Carlos José de Oliveira.

No dia 06 de abril de 2022, o bispo recebeu o Título de Cidadão Honorário de Apucarana

Relembre

Uma noite que entrou para a história de Apucarana. Com o Cine Teatro Fênix lotado, o Bispo Dom Carlos José de Oliveira recebeu o Título de Cidadão Honorário do município, honraria proposta pelos vereadores da cidade.

Muito emocionado, o Bispo agradeceu o carinho e reconhecimento. "Sinto-me honrado e feliz por estar aqui hoje, por receber o título de cidadão apucaranense, não imaginam a surpresa e a alegria que me cometeu ao ser contemplado por tal honraria. Agradeço ao prefeito e especialmente a câmara que votaram em meu nome para receber a honraria, na data do terceiro ano de minha posse como bispo da diocese de Apucarana. Eu me torno oficialmente um cidadão apucaranense, motivo de alegria, gratidão e santo orgulho. Muito obrigada, amei e amo Apucarana desde o momento que pisei aqui. Amei por que me foi dada por Deus através do Papa, essa é minha fé, certeza de fé, Deus me enviou e alguém enviado por Deus deve amar com verdadeiro amor, em minha ordenação episcopal gritei com força, eu amo Apucarana, hoje com mais força ainda, quero gritar amo a cidade de Apucarana. Tão grande foi a minha surpresa e alegria que a partir do vereador Moisés acompanhado do Marcos e aprovado por todos, que eu receberia o título, muito obrigada pela lembrança de meu nome, pelo trabalho que tudo isso envolve, pela iniciativa de todos, muito obrigada", disse dom Carlos.

O vereador Moisés Tavares, autor do projeto, deixou claro a importância do bispo para a sociedade apucaranense. "Uma noite especial por vários motivos, se encontrar pessoalmente após a liberação do uso da máscara, celebrar a vida, e em especial por encontrar nosso povo de fé por esse momento tão especial, para entrega do título, a mais alta honraria do município, o fiz e com aprovação de todos, por entender que o Bispo, nosso homenageado, é de fato um pastor, um pai e irmão, que vem fazendo a diferença. Tornar-se cidadão apucaranense não é uma tarefa fácil, não é para qualquer um. Durante a pandemia o bispo fez um trabalho incrível, tenho certeza que todos aqui têm alguma história que comprove que o senhor é um cidadão apucaranense, parabéns, que Deus abençoe hoje e sempre, nosso irmão apucaranense", comentou.

Marcos da Vila Reis, que também é autor do projeto, muito emocionado, agradeceu a vinda de Dom Carlos para Apucarana. "No período de vacância quando dom Celso foi embora, ficamos com o coração apertado, nós orávamos para que Deus mandasse para nós um bom pastor, Deus ouviu tanto nossas orações que não nos deus apenas um bom pastor, mas nos deu um pai, irmão e amigo. Deus foi muito bondoso com a cidade de Apucarana e com a Diocese enviando o senhor para nós"





