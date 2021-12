Da Redação

Big Band de Arapongas realiza Concerto de Natal

A Big Band de Arapongas, apresentou na noite de ontem (segunda-feira) seu tradicional Concerto de Natal no Cine Teatro Mauá de forma presencial e demonstrando novamente porque é considerada uma das melhores do gênero, pelo seu nível de diversificação de instrumentos e estilos musicais.

Sob a batuta do maestro Daniel Mugnaini e participação especial da cantora Keidma Juliana, a Banda apresentou seu extenso repertório, mesclado as tradicionais canções natalinas, que costumam embalar esta época festiva do ano, onde a magia do Natal está presente.

Além do público cativo, o evento contou com a presença de autoridades municipais, entre elas o prefeito Sergio Onofre e os secretários de Saúde, Moacir Paludetto Junior, de Educação, Luiz Roberto dos Santos e Nilson Violato da Indústria, Comércio e Turismo, ciceroneados pelo secretário de Cultura, Geison Cortez.

"Para nós esse concerto foi um espetáculo que ficará guardado em nossas memórias como uma vitória e o prelúdio de uma volta ao normal, pois se em 2020 não pudemos fazer o evento por conta da pandemia, agora tivemos esta celebração de forma presencial e isso nos deixa muito esperançosos e felizes", comemorou Cortez.

No final teve festa de confraternização entre servidores da Cultura, com direito a revelação de talento (Marquinhos do Museu) e cover de Marília Mendonça (Adriana da Biblioteca), em clima de muita descontração e sentimento do dever cumprido por mais um ano de trabalho.

Finalizando a Secretaria de Cultura agradece a todos que colaboraram pelo sucesso do evento, destacando que a realização deste Concerto representou um "cartão de Natal" para toda comunidade, reforçando votos de um Feliz Natal e próspero Ano Novo.