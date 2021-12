Da Redação

Big Band de Arapongas fará Concerto de Natal hoje à noite

A Big Band de Arapongas apresenta nesta segunda-feira (13), seu tradicional Concerto de Natal no Cine Teatro Mauá, incluindo no repertório as tradicionais canções natalinas e com a participação especial da cantora Keidma Juliana.

CONCERTO DE NATAL DA BIG BAND DE ARAPONGAS



Dia – Segunda-feira, 13 de dezembro

Horário – 20 horas

Local – Cine Teatro Mauá

Endereço – Rua Uirapuru, 55 – centro

Maiores informações pelo telefone (43) 3902-1191.