Big Band de Arapongas estreia projeto 'Cultura em Casa' nesta sexta

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura, dá início nesta sexta-feira, 1º de Maio - Dia do Trabalhador, ao projeto Cultura em Casa, com a estreia do “Sextou Big” coordenado pela Big Band de Arapongas.

A apresentação tem início a partir das 19 horas e pode ser assistida através das plataformas digitais do Facebbok e Instagram da Secretaria da Cultura, com destaque para a TV Arapongas, que pode ser acessada diretamente da interface do site oficial da prefeitura de Arapongas (www.arapongas.pr.gov.br).

O “Cultura em Casa”, envolve vários setores da Secretaria da Cultura e tem por objetivo levar informação e entretenimento nestes tempos de isolamento social, através de programação online.

Onde Assistir

Facebook:

SECLE - SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E EVENTOS



EMA - "ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DE ARAPONGAS .



CEU DAS ARTES



USINA DO CONHECIMENTO



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS .



MAHRA - MUSEU DE ARTES E HISTÓRIA DE ARAPONGAS



BIG BAND DE ARAPONGAS



ESTAÇÃO DAS FEIRAS - FEIRA DA LUA



GALPÃO CULTURAL G1







Instagram:

SECLE - SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E EVENTOS