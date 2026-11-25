Crime ocorreu na tarde desta terça-feira (24), na Rua Perdizes; suspeito fugiu rapidamente e não foi localizado pela Polícia Militar

Uma bicicleta infantil foi furtada na tarde desta terça-feira (24) na Praça do Cemitério, localizada na Rua Perdizes, no centro de Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 17h39 para atender a ocorrência, registrada como furto simples.

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No local, os policiais conversaram com a mãe da criança, que relatou estar acompanhando o filho na praça durante a tarde. Segundo ela, a bicicleta do menino permaneceu apoiada nas proximidades e, após alguns minutos, foi levada por um indivíduo com aparência jovem, que fugiu rapidamente em direção ignorada.

Com base nas informações repassadas pela solicitante, a equipe policial realizou patrulhamento e diligências pelas imediações na tentativa de localizar o suspeito e recuperar a bicicleta. No entanto, nem o autor do furto nem o objeto foram encontrados até a confecção do boletim de ocorrência.