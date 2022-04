Da Redação

Biblioteca Municipal tem exposição sobre fontes de energia

A Biblioteca Municipal Machado de Assis, da cidade de Arapongas, e o Colégio Estadual Emilio de Menezes elaboraram uma exposição acerca da energia hidroelétrica, pelos estudantes do Curso de Magistério do Colégio. Nesta segunda-feira (14), a exposição foi visitada pelas alunas da Associação das Damas de Caridade Maria Edna Grassano, através de uma aula ministrada sobre o tema.

As alunas estiveram acompanhadas pela diretora da instituição, Maria Angela Fabro, e pelo vice-diretor, Inocêncio Cardoso. Na oportunidade, ambos destacaram o seu agradecimento pelo convite e a importância desta interação de conhecimentos, que muito vem acrescentar na formação educacional das meninas atendidas pela Associação.

Conforme a professora de Geografia do Colégio Emilio de Menezes, Maria Aparecida Bettazza, os trabalhos expostos foram confeccionados pelas turmas 1°FD, 1°A e 2°, tendo como tema a Energia Hidroelétrica e as Diferentes Fontes de Energia Renovável e Não Renovável. Seu objetivo foi identificar as diferentes fontes de energia renovável e não renováveis e reconhecer os prós e contras, para o ambiente e seres vivos, da utilização de fontes de energia consideradas limpas.

A aula foi ministrada pelas estudantes Beatriz Meneses Chita e Gabrielle Cassiano da 1°FD.

A Exposição continuará montada no Hall Cândido Portinari até o dia 25 de março (sexta-feira), tanto em alusão ao Dia da Escola, em 15 de março, como pelo Dia Mundial da Água, 22 de março, sendo que a mostra, além do seu caráter educativo, também serve como uma importante referência a estas duas datas e como destaque e reconhecimento ao trabalho das estudantes de Magistério.





