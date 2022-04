Da Redação

Biblioteca Municipal de Arapongas recebe alunos em Exposição

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura de Arapongas informou que a Biblioteca Municipal Machado de Assis recebeu, nos últimos dias, um grande número de alunos de Escolas Municipais, Estaduais e Particulares das cidade de Arapongas e Sabáudia.

continua após publicidade .

Os estudantes foram ao local prestigiar a Exposição montada no hall Cândido Portinari, que faz alusão às datas comemorativas do mês de abril, dentro elas o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia de Monteiro Lobato.

No total, quase 250 alunos estiveram na Exposição e aproveitaram a oportunidade para conhecer os espaços da Biblioteca, com direito a contação de histórias, pelo pessoal do Setor Infantil, e piquenique nos gramados da Praça Cacilda Beker. Se fizeram presentes as escolas Saber de Sabáudia, Escola Municipal Heloiza Giancristófaro, Escola Prisma e Colégio Estadual Racanello Sampaio.

continua após publicidade .

Segundo a Secretaria de Cultura da cidade de Arapongas, que é a responsável pela Biblioteca Municipal, o que se notou durante as visitas foi muita curiosidade e animação das crianças em um clima de descoberta e contato com a literatura, sendo isso um aspecto considerado muito importante nos primeiros anos de aprendizado.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.