Biblioteca Machado de Assis comemora 63 anos em Arapongas

Neste domingo (24), a Biblioteca Pública Municipal "Machado de Assis", da cidade de Arapongas, completa 63 anos de inauguração. A Instituição vem cumprindo honrosamente seu papel de promover o desenvolvimento cultural e intelectual do cidadão araponguense.

Segundo dados históricos, a Biblioteca de Arapongas foi criada pela Lei Nº 318 de 12 de junho de 1956, e inaugurada oficialmente em 24 de abril de 1959 em um imóvel alugado, mudando-se, posteriormente, para instalações próprias em 26 de janeiro de 1976, onde funciona até hoje, em anexo ao Espaço Cultural Érico Veríssimo.



Com um acervo literário de aproximadamente 70 mil livros, além de possibilitar o empréstimo das obras, a Biblioteca Machado de Assis oferece ao público espaço para leitura e pesquisas, visitas monitoradas com contação de histórias, Pinacoteca, Mapoteca, a Sala Paraná, que conta um pouco da história de nosso Estado, painel permanente de Artesanato, Setor Infantil direcionado para crianças e serviço de acesso à internet, fotocópia e impressão.

“Um grande salto para quem começou com um acervo de 2 mil livros e hoje conta com quase 30 mil leitores cadastrados e atende uma clientela presencial de aproximadamente 200 pessoas por dia, composta em sua maioria por jovens e estudantes”, acrescenta o secretário de Cultura, Geison Cortez. Ainda conforme o secretário, o aniversário da Biblioteca Machado de Assis é uma data muito importante para a própria história do município e deve ser lembrada com ênfase e orgulho, pela comunidade araponguense.

“A Biblioteca é um lugar fabuloso, onde praticamente todos araponguenses já usufruíram de alguma forma para evoluir seu conhecimento e agradecemos e parabenizamos a todos que no transcorrer de sua história, contribuíram para seu crescimento, tanto as equipes de funcionários, como os doadores de livros e aos apreciadores da boa leitura, que foram nosso público cativo durante esses mais de 60 anos de existência”, finalizou Cortez.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.