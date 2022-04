Da Redação

Biblioteca de Arapongas continua com atrações literárias

Nesta segunda-feira (14), a Biblioteca Municipal Machado de Assis da cidade de Arapongas apresentou a Segunda Literária.

O evento contou com a segunda parte do livro Causos Nordestinos, de autoria do poeta, escritor e cordelista, Juá do Ceará. O escritor já é conhecido nos meios culturais do município de Arapongas pela sua recente estadia na cidade e as marcas deixadas, como a pintura da Sala Paraná, na própria Biblioteca Municipal.

A Segunda Literária é apresentada pela servidora Rute de Melo e foi um dos conteúdos do Cultura em Casa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura, durante a pandemia de ovid-19, mas que, por ter alcançado grande sucesso, continua sendo exibido no leque de atrações organizadas pela Biblioteca da cidade, com indicações literárias e comentários sobre livros e autores famosos.

O programa está disponível no Facebook da Biblioteca Municipal Machado de Assis.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.