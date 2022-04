Da Redação

Biblioteca de Arapongas abre exposições de abril com aula temática

A Prefeitura de Arapongas informou, nesta segunda-feira (04), que em abril a Biblioteca Municipal Machado de Assis estará realizando uma exposição sobre múltiplos temas relacionados às datas comemorativas do mês, com um forte apelo histórico e educativo.

A Exposição está montada no Hall Cândido Portinari e destaca, através de painéis de fotos e ilustrações, algumas importantes datas comemorativas do mês de abril, dentre elas: Dia Internacional do Livro Infantil, comemorado em 2 de abril, Dia de Monteiro Lobato (18), Dia do Índio (19), Dia de Tiradentes (21), Dia do Descobrimento do Brasil (22) e mais um painel alusivo às comemorações da Páscoa, que ocorrem no dia 17 de abril.

Aula temática

A abertura oficial ocorreu, nesta sexta-feira (01), e contou com a participação de alunas da 2ª turma FD, do Curso de Magistério, do Colégio Estadual Emilio de Menezes, que deram uma aula sobre os temas expostos para as primeiras visitantes da Exposição: um grupo de meninas da Associação das Damas de Caridade ‘Maria Edna Grassano’.

A montagem da Exposição contou com a colaboração do Grupo Viagem à Fantasia e estará aberta ao público até o dia 25 de abril, sendo que Escolas ou Instituições interessadas em agendar visitas, podem fazê-lo pelo telefone 3902-1225 ou pelo e-mail cultura.bibliomachado@arapongas.pr.gov.br.