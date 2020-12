Beto Preto garante aumento de leitos Covid para Honpar - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O secretário estadual de Saúde Beto Preto, garantiu na tarde desta sexta-feira (04), a reativação de 20 leitos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da ala Covid-19 para o Honpar, em Arapongas, dobrando a atual capacidade do hospital que está em 10 leitos. Para a ala de enfermaria, o secretário garantiu mais 20 leitos, aumentando a capacidade de atendimento de 10 para 30 pacientes clínicos.

Esta medida estará em vigor a partir deste sábado (05).

O número de leitos no Honpar havia sido reduzido desde o dia 01 de novembro, devido a baixa no número de casos da doença na região. Agora, com o aumento expressivo de casos, a secretaria de estado da Saúde (Sesa), está reativando novamente os leitos anteriormente contratados.