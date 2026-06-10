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SAÚDE

Beto Preto celebra autorização de nova clínica de fisioterapia para Arapongas

Habilitação da nova clínica foi oficializada pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, atendendo uma demanda apresentada pela prefeitura

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 17:30:47 Editado em 10.06.2026, 17:30:41
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Beto Preto celebra autorização de nova clínica de fisioterapia para Arapongas
Autor Deputado federal Beto Preto - Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD) comemorou a autorização para implantação de uma nova clínica de fisioterapia em Arapongas, anunciada pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A unidade contará com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões e terá estrutura moderna voltada à reabilitação e ao fortalecimento muscular da população.

-LEIA MAIS: Arapongas reinaugura UBS Tropical, que passa a se chamar Marcos Batista da Silva

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A habilitação da nova clínica foi oficializada pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, atendendo uma demanda apresentada pelo prefeito Rafael Cita, vereadores e lideranças do município.

“É uma alegria muito grande participar deste momento. O Governo do Estado, por determinação do governador Ratinho Junior, autorizou essa nova clínica de fisioterapia para Arapongas, um pedido da comunidade e das lideranças locais. Como deputado federal da região, fico muito feliz em contribuir para mais esse avanço na saúde do município”, afirmou Beto Preto.

A nova estrutura foi projetada para ampliar a oferta de serviços de reabilitação no município e contará com salão de cinesioterapia e mecanoterapia, consultórios para triagem e atendimentos individualizados, vestiários, sanitários, espaços administrativos, copa, almoxarifado e demais ambientes necessários ao funcionamento da unidade.

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Um dos diferenciais do projeto é a implantação de um jardim sensorial, desenvolvido para proporcionar estímulos táteis, visuais e olfativos aos pacientes, contribuindo para os processos terapêuticos e para a promoção do bem-estar.

“Estamos falando de uma clínica de grande porte, preparada para atender a população com qualidade, carinho e eficiência. É um investimento importante que vai fortalecer a rede de saúde e garantir mais acesso aos serviços de fisioterapia e reabilitação para os moradores de Arapongas”, destacou o deputado.

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