Beto Preto celebra autorização de nova clínica de fisioterapia para Arapongas

O deputado federal Beto Preto (PSD) comemorou a autorização para implantação de uma nova clínica de fisioterapia em Arapongas, anunciada pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A unidade contará com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões e terá estrutura moderna voltada à reabilitação e ao fortalecimento muscular da população.

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A habilitação da nova clínica foi oficializada pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, atendendo uma demanda apresentada pelo prefeito Rafael Cita, vereadores e lideranças do município.

“É uma alegria muito grande participar deste momento. O Governo do Estado, por determinação do governador Ratinho Junior, autorizou essa nova clínica de fisioterapia para Arapongas, um pedido da comunidade e das lideranças locais. Como deputado federal da região, fico muito feliz em contribuir para mais esse avanço na saúde do município”, afirmou Beto Preto.

A nova estrutura foi projetada para ampliar a oferta de serviços de reabilitação no município e contará com salão de cinesioterapia e mecanoterapia, consultórios para triagem e atendimentos individualizados, vestiários, sanitários, espaços administrativos, copa, almoxarifado e demais ambientes necessários ao funcionamento da unidade.

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Um dos diferenciais do projeto é a implantação de um jardim sensorial, desenvolvido para proporcionar estímulos táteis, visuais e olfativos aos pacientes, contribuindo para os processos terapêuticos e para a promoção do bem-estar.

“Estamos falando de uma clínica de grande porte, preparada para atender a população com qualidade, carinho e eficiência. É um investimento importante que vai fortalecer a rede de saúde e garantir mais acesso aos serviços de fisioterapia e reabilitação para os moradores de Arapongas”, destacou o deputado.