Bebê é encaminhado para hospital após acidente em Arapongas

Bebê foi encaminhado ao hospital para uma melhor avaliação

Um bebê de sete meses foi encaminhado ao hospital após um acidente de trânsito registrado por volta das 8 horas deste sábado (28), em Arapongas, no norte do Paraná.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a colisão envolveu dois carros, na Rua Jurutau, na altura do número 800.

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia detalhes sobre como o acidente ocorreu. O que se sabe é que a criança foi atendida por uma equipe de socorristas do Samu e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Arapongas para uma avaliação pediátrica.

Os socorristas, entretanto, adiantaram que o bebê estava ativo e sem lesões aparentes. As outras pessoas envolvidas no acidente recusaram atendimento.

As causas da colisão devem ser apuradas pela polícia.

