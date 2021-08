Da Redação

Bêbado invade igreja em Arapongas e causa confusão

Neste sábado (14), um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Militar de Arapongas, após entrar bêbado em uma igreja no Jardim Interlagos e arrumar confusão com frequentadores do local. Conforme as vítimas, ele começou a atrapalhar o ensaio mexendo nos instrumentos musicais.

Quando as pessoas pediram para que ele fosse embora, o homem deu um soco em uma porta de vidro e os estilhaços atingiram uma mulher, causando pequenos ferimentos em seu rosto. Ao chegar no local, a PM encontrou uma grande aglomeração de pessoas, sendo a maioria era familiar do homem.

Ao tentar conduzir o causador da confusão para a viatura, a equipe precisou algema-lo. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.

O homem foi preso e encaminhado para a 7ª CIPM. Porém, antes precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) por conta de um corte na mão. Conforme a PM, a mulher lesionada não quis representar contra o autor.