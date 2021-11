Da Redação

Bazana toma posse como deputado estadual na segunda; assista

O araponguense Pedro Paulo Bazana, de 54 anos, toma posse para seu primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta segunda-feira (08). Após decisão que cassou o mandato do deputado Delegado Francischini (PSL), Bazana foi um dos suplentes convocados para assumir a cadeira de parlamentar.

O estreante de Arapongas foi candidato a deputado 3 vezes, em 2010, 2014 e 2018, obtendo 21.145 votos no último pleito. Na legislatura que assume até o final de 2022, ele garante que deve trabalhar em prol das pessoas com deficiência e pela educação.

“Já estou trabalhando forte há muito tempo dentro da Apae e dentro da Federação das Apaes do Paraná, em prol da pessoa com deficiência. Essa já é uma longa caminhada que tenho na vida pública, temos um plano de trabalho dentro da Federação, buscando melhorar nossas entidades, vamos trabalhar forte nessa área”, garantiu o parlamentar, que atualmente é o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Arapongas.

Outras áreas que Bazana garante dar uma atenção especial são a Educação e a Saúde. “A educação também terá uma atenção especial, temos um projeto da deputada Leandre Dal Ponte do PV que queremos implantar em Arapongas e outros municípios da região e atenção básica à primeira infância. Ela já instalou esse trabalho em dois municípios do Paraná e eu quero levar para mais cidades. Em relação à Saúde, pretendo estreitar meu relacionamento com a direção dos principais hospitais de Arapongas para saber quais as necessidades e buscar recursos”, considerou.

O ex-vice-prefeito de Arapongas diz que a forma como está assumindo o mandado não era esperada, mas recebeu a missão com muita alegria e que neste primeiro momento, sua atuação na Alep será de aprendizado. “Esta é uma oportunidade que buscamos há 3 campanhas, são mais de 10 anos buscando estar na Alep, o primeiro passo é de aprendizado, entender o que pode ser feito, e trabalhar para a nossa região, buscando disputar as próximas eleições e manter o mandato”, disse.

Para ele, a região poderia ser melhor representada no Legislativo. “Precisamos entender que nossa região precisa amadurecer politicamente, o que infelizmente não acontece pelos egos políticos, os políticos têm egos avançados que deixam uma região tão próspera como a nossa sem crescimento. Poderia ser diferente, por exemplo, Arapongas e Apucarana, duas cidades de potenciais fantásticos, povo trabalhador, se pegar Rolândia também, uma superpotência regional, poderíamos aqui já ter pelo menos dois ou mais deputados federais e quatro ou cinco estaduais, fortalecendo essa região. Esse amadurecimento precisa acontecer, os políticos precisam conversar mais, parar com as picuinhas e olhar para a população como acontece em outras regiões do Paraná”, finalizou o parlamentar.

ASSISTA:

PEDRO PAULO BAZANA ASSUMIRÁ UMA CADEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - Vídeo por: Reprodução

Texto, Aline Andrade - repórter do grupo Tribuna do Norte

