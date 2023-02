Batida seguida de capotamento deixa motoristas feridos em Arapongas

Da Redação

Carro capotou após batida

Dois motoristas ficaram feridos após acidente entre dois carros, na manhã deste sábado (25), em Arapongas, no norte do Paraná. Após a colisão, registrada na Rua Pombas no cruzamento com a Rua Pavão, um dos veículos envolvidos capotou.

Apesar dos danos materiais, os condutores sofreram apenas escoriações. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi até o local prestar atendimento ao motoristas, no entanto, eles recusaram o encaminhamento médico.

A suspeita é que um dos veículos avançou a preferencial, que é para quem trafega pela Rua Pombas. As causas do acidente devem ser apurados.

fonte: Flávio Henrique Martins

