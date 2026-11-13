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AVENIDA MARACANÃ

Batida entre motos deixa dois feridos em cruzamento de Arapongas

Vítimas foram socorridas pelas equipes do Samu e Siate no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Catirumbava

Escrito por Da Redação
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Batida entre motos deixa dois feridos em cruzamento de Arapongas
Autor Dois homens ficaram feridos - Foto: Reprodução

Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na tarde desta sexta-feira (13), no Parque Industrial, no município de Arapongas (PR). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Catirumbava, no Parque Industrial.

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As equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestaram os primeiros atendimentos no local. O homem de 52 anos apresentava machucados no rosto e uma suspeita de fratura na perna esquerda, sendo encaminhado de ambulância para a Santa Casa. Já o rapaz de 21 anos sofreu apenas arranhões leves e reclamava de dores no ombro direito, sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar também esteve presente para controlar o trânsito na região e registrar o boletim do acidente.

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