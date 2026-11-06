Batida entre carro, moto e caminhão deixa duas vítimas na PR-444

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As vítimas, ambas com aproximadamente 30 anos, foram socorridas por equipes do Samu e do Siate

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e uma carreta na rodovia PR-444, em Arapongas (PR), no início da noite desta sexta-feira (06). As vítimas, um homem e uma mulher com idade aproximada de 30 anos, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e levadas para atendimento médico.

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A ocorrência foi registrada nas proximidades do quilômetro 3, no trecho em que os veículos trafegavam de Londrina em direção a Maringá.

Foto: TNOnline Foto: TNOnline

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Segundo os relatos obtidos no local, o carro e a moto seguiam na mesma pista quando houve um leve toque lateral, desencadeando o acidente.

"A carreta vinha aqui no sentido Maringá-Londrina, e aparentemente o carro vinha no outro sentido. A moto, possivelmente tenha vindo também nesse sentido Londrina-Maringá", explicou o sargento Éder Ribeiro, do Corpo de Bombeiros de Arapongas.

"O carro veio a colidir com a carreta e a moto também se envolveu nessa ocorrência", acrescentou Ribeiro. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

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A motorista do carro foi socorrida com ferimentos na cabeça. "A condutora do veículo está com TCE [Traumatismo Cranioencefálico] moderado", explica o bombeiro.

O quadro de saúde do condutor da moto também sofreu vários ferimentos. "O motociclista estava com algumas lesões,TCE moderado, escoriação em face, contusão, algumas lesõesno membro inferior" finalizou.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) para atendimento médico.