Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
COLISÃO

Batida entre carro, moto e caminhão deixa duas vítimas na PR-444

As vítimas, ambas com aproximadamente 30 anos, foram socorridas por equipes do Samu e do Siate

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Batida entre carro, moto e caminhão deixa duas vítimas na PR-444
Autor Foto: TNOnline

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e uma carreta na rodovia PR-444, em Arapongas (PR), no início da noite desta sexta-feira (06). As vítimas, um homem e uma mulher com idade aproximada de 30 anos, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e levadas para atendimento médico.

📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do quilômetro 3, no trecho em que os veículos trafegavam de Londrina em direção a Maringá.

Batida entre carro, moto e caminhão deixa duas vítimas na PR-444
AutorFoto: TNOnline

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os relatos obtidos no local, o carro e a moto seguiam na mesma pista quando houve um leve toque lateral, desencadeando o acidente.

"A carreta vinha aqui no sentido Maringá-Londrina, e aparentemente o carro vinha no outro sentido. A moto, possivelmente tenha vindo também nesse sentido Londrina-Maringá", explicou o sargento Éder Ribeiro, do Corpo de Bombeiros de Arapongas.

"O carro veio a colidir com a carreta e a moto também se envolveu nessa ocorrência", acrescentou Ribeiro. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Batida entre carro, moto e caminhão deixa duas vítimas na PR-444
AutorFoto: TNOnline

A motorista do carro foi socorrida com ferimentos na cabeça. "A condutora do veículo está com TCE [Traumatismo Cranioencefálico] moderado", explica o bombeiro.

O quadro de saúde do condutor da moto também sofreu vários ferimentos. "O motociclista estava com algumas lesões,TCE moderado, escoriação em face, contusão, algumas lesõesno membro inferior" finalizou.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) para atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Aragponas caminhâo feridos moto PR 444
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV