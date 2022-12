Batida entre carro e caminhão deixa crianças feridas na PR-444

Da Redação

No veículo estavam também o motorista, de 75 anos, e dois passageiros

Cinco pessoas que estavam em um carro, modelo Corsa, ficaram feridas após acidente com caminhão na PR-444 em Arapongas, no final da tarde desta terça-feira (27). Entre as vítimas estão duas crianças, de quatro anos e outra de um ano e 10 meses.

No veículo estavam também o motorista, de 75 anos, e dois passageiros. Todos e as crianças sofreram ferimentos, foram socorridos e levados para o Honpar. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os veículos estavam no sentido Arapongas a Ribeirão dos Dourados e a colisão aconteceu próximo ao KM 07. O motorista do caminhão, que estava junto com um semirreboque, atingiu o Corsa da família em uma colisão transversal, quando o carro cruzava a rodovia.

Outro acidente:

Motorista embriagado e sem CNH sofre acidente em Apucarana

Um motorista, de 61 anos, foi preso por embriaguez ao volante após acidente na PR-170, na região do Contorno Norte, em Apucarana, na madrugada desta quarta-feira (28). Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem não é habilitado.

Ainda de segundo a polícia, um outro veículo, não identificado, se envolveu no acidente e fugiu. O condutor do Verona, de acordo com a PRE, cruzava a rodovia e foi atingido por outro carro, que deixou o local.

A PRE realizou o teste do bafômetro que apontou 0,83 Mg/L, comprovando a embriaguez. O motorista, que não ficou ferido, foi preso e levado para a17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O carro estava com débitos de licenciamento e foi apreendido.

