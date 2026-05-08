Batida entre carro de Arapongas e carreta na PR-445 deixa dois feridos
Vítimas foram socorridas e levadas a hospital; motorista do veículo de carga saiu ileso do acidente registrado em Cambé
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira envolvendo um carro e uma carreta na PR-445, em Cambé (PR), na noite de quinta-feira (7). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 79 da rodovia, na pista que segue no sentido a Londrina.
-LEIA MAIS: Motorista com carro alugado e não devolvido é pego pela GCM em Apucarana
As vítimas, o motorista de 27 anos e a passageira de 34 anos, estavam em um Fiat Palio Weekend com placas de Arapongas. Ambos sofreram ferimentos e foram rapidamente socorridos por uma ambulância da concessionária que administra a via, sendo encaminhados ao Hospital Universitário (HU) antes mesmo da chegada da Polícia Rodoviária Estadual ao local.
O condutor da carreta, de 53 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelas autoridades de trânsito, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.
Como o caminhão estava com a situação regularizada, foi liberado no próprio local para seguir viagem. Já o carro de passeio apresentava pendências na documentação e precisou ser recolhido por um guincho até um pátio em Ibiporã. O trecho da rodovia onde a batida aconteceu possui pista dupla e o limite de velocidade é de 70 km/h.