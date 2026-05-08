Batida entre carro de Arapongas e carreta na PR-445 deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira envolvendo um carro e uma carreta na PR-445, em Cambé (PR), na noite de quinta-feira (7). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 79 da rodovia, na pista que segue no sentido a Londrina.

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As vítimas, o motorista de 27 anos e a passageira de 34 anos, estavam em um Fiat Palio Weekend com placas de Arapongas. Ambos sofreram ferimentos e foram rapidamente socorridos por uma ambulância da concessionária que administra a via, sendo encaminhados ao Hospital Universitário (HU) antes mesmo da chegada da Polícia Rodoviária Estadual ao local.

O condutor da carreta, de 53 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelas autoridades de trânsito, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

Como o caminhão estava com a situação regularizada, foi liberado no próprio local para seguir viagem. Já o carro de passeio apresentava pendências na documentação e precisou ser recolhido por um guincho até um pátio em Ibiporã. O trecho da rodovia onde a batida aconteceu possui pista dupla e o limite de velocidade é de 70 km/h.

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