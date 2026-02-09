Leia a última edição
VIOLÊNCIA

"Bati na minha muié": Homem é preso em flagrante após agredir esposa

Agressor alegou traição para justificar o crime no Jardim Bandeirantes; vítima foi hospitalizada

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 08:49:34 Editado em 09.02.2026, 08:49:30
Autor Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal (GM) na manhã deste domingo (8) após agredir a própria esposa no Jardim Bandeirantes, em Arapongas. O crime ocorreu por volta das 11h15, e mobilizou os agentes após denúncias de moradores que presenciaram a violência e acionaram a central de controle.

📰 LEIA MAIS: Bombeiros resgatam três idosas perdidas em área de mata no litoral do Paraná

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em razão dos ferimentos sofridos. Durante as buscas na região, o suspeito foi localizado caminhando pela mesma via onde o ataque aconteceu.

De acordo com o registro oficial, o homem confessou a agressão imediatamente ao ser abordado pelos agentes. Ele teria afirmado que o motivo da violência seria uma suposta traição por parte da companheira. Apesar da confissão, nada de ilícito foi encontrado com o homem durante a revista pessoal.

O agressor apresentava um ferimento em um dos dedos da mão direita, que ele alegou ser fruto de uma queda de motocicleta ocorrida anteriormente. Antes de ser levado à delegacia, ele foi conduzido para atendimento médico e passou por exames de raio-x para avaliar a lesão.

Com o detido, a polícia apreendeu um aparelho celular, a quantia de R$ 72,00 em dinheiro, um molho de chaves e um frasco de medicamento. O homem foi encaminhado à delegacia regional de flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

AGRESSÃO ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL JUSTIÇA Lesão corporal violência domestica
