Barulho excessivo e irregularidades levam PM a apreender moto no Residencial Bem Viver

Ação de fiscalização da GM constatou alteração no escapamento e condutor sem permissão para dirigir

Uma ação de patrulhamento e fiscalização da Guarda Municipal resultou na apreensão de uma motocicleta no fim da manhã desta segunda-feira (27), no Residencial Bem Viver, em Arapongas. A abordagem aconteceu por volta das 11h45, na região da Estrada da Aliança.

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Os policiais realizavam um patrulhamento ostensivo pelo bairro quando avistaram um motociclista transitando com o escapamento do veículo produzindo barulho excessivo. Diante da perturbação do sossego público, a equipe deu ordem de parada para realizar a fiscalização de rotina.

Durante a verificação dos documentos no sistema da polícia, constatou-se que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, os agentes identificaram irregularidades na motocicleta, como o uso de lâmpada de LED no farol dianteiro e a alteração no escapamento.

Após ser devidamente orientado pelos policiais sobre as infrações cometidas, o motociclista foi liberado no local. Já o veículo foi recolhido por um guincho e levado ao pátio do Detran na sede da 7ª Companhia da Polícia Militar, onde permanecerá até a regularização das pendências.