Bar no centro de Arapongas é invadido e dono tem prejuízo de R$ 900

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um bar localizado na área central de Arapongas, no norte do Paraná, foi invadido durante a madrugada de segunda para terça-feira (24). O dono do estabelecimento teve um prejuízo de aproximadamente R$ 900. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 7h34 desta terça, quando a vítima chegou para trabalhar e percebeu a ação criminosa.

continua após publicidade

De acordo com relato do proprietário, de 54 anos, ele teria fechado o bar por volta das 21 horas da segunda e, durante a madrugada, o local foi invadido por criminosos. Um vizinho foi questionado pelos policiais militares e contou que percebeu a porta do estabelecimento arrombada por volta das 2 horas.

- LEIA MAIS: Homem furta R$ 1 mil de máquina de pelúcias em sorveteria de Apucarana

continua após publicidade

Do local foram furtados diversos objetos. Entre eles 10 carteiras de cigarro, oito garrafas de bebidas alcoólicas e aproximadamente R$ 200 em dinheiro do caixa. Segundo o proprietário, os produtos levados somam aproximadamente R$ 700. A vítima foi orientada e um boletim de ocorrência registrado.

Siga o TNOnline no Google News