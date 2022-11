Bando armado invade chácara e faz família refém em Arapongas

Da Redação

Os bandidos renderam toda a família e fizeram uma verdadeira limpa na chácara

Uma família viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira (10). Cinco homens armados invadiram uma chácara localizada na Estrada São Luiz, cerca de 16 km da rodovia BR-369, sentido Distrito São Luiz em Arapongas, renderam toda família e fizeram uma verdadeira limpa na chácara.

De acordo com informações da Polícia, a vítima informou que por volta das 20h cinco homens renderam a família. Na casa estava um casal, a mãe do morador e uma funcionária. Os bandidos ficaram no local aproximadamente duas horas, agindo com muita violência. O proprietário da chácara sofreu escoriações.

Os criminosos roubaram uma Fiat/Strada, um Jeep Renegade, três televisores, vários eletrodomésticos, celulares, moto serra, roçadeira. Lixadeiras, máquina de solda, um par de alianças, alimentos e R$600,00.

As vítimas ainda relataram, que diante das fortes ameaças foram obrigadas a realizar transferências bancárias em vários valores.

Os bandidos também roubaram o celular da funcionária.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos bandidos, fez patrulhamento na região, mas ninguém foi preso. Em apoio a equipe policial de Arapongas, equipes da PM de Londrina e Rolândia também foram para o local.

