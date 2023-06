Bandidos quebram rodo no rosto de idoso durante assalto em Arapongas

Idoso foi agredido no banheiro de casa pelos assaltantes

Um idoso de 64 anos foi violentamente agredido nesta terça-feira (13) durante assalto em Arapongas. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 20h20 no Jardim Petrópolis.

Segundo informações da PM, o idoso informou que estava deitado na cama quando quatro bandidos invadiram sua residência. Ele foi levado até o banheiro, onde foi agredido. Os criminosos quebraram um rodo no rosto dele.

Após as agressões, os bandidos fugiram levando o cartão de aposentadoria do homem.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atendeu a vítima e encaminhou o paciente para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). O idoso foi encontrado com vários ferimentos no rosto e um corte na testa.

