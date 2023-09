Bandido invade loja de construção e furta nove ferramentas novas

Um depósito de materiais de construção foi furtado na madrugada desta terça-feira (19) em Sabáudia, no Norte do Paraná. Da loja, que fica localizada na Avenida Campos Salles, na área central da cidade, foram levadas nove ferramentas novas. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos proprietários, depois que vizinhos perceberam e informaram que o local havia sido invadido.

De acordo com o boletim de ocorrência, os donos do depósito fecharam o estabelecimento por volta das 18 horas na segunda-feira (18), após finalizarem o expediente do dia. No entanto, na madrugada desta terça, às 5 horas, os moradores da região perceberam que a porta da loja estava aberta e chamaram os proprietários.

Do local foram furtadas nove ferramentas novas: quatro furadeiras, duas serras elétricas, uma esmerilhadeira e outras duas máquinas de marcas renomadas. Os proprietários não informaram o valor estimado do prejuízo.



Os policiais militares conferiram câmeras de segurança e constataram que o bandido utilizou um veículo Volkswagen Gol de cor prata para cometer o crime. Conforme as imagens, o carro está com o para-choque traseiro amassado e com o para-brisa traseiro quebrado e coberto com plástico. Segundo o B.O., o mesmo Gol foi utilizado em outros furtos na região. Um dos crime seria um furto em um posto de combustível na cidade de Astorga.

Pelas gravações, as autoridades também conseguiram identificar o suspeito, que possui antecedentes criminais. Ainda conforme o boletim, o homem teria sido flagrado cometendo diversos furtos em cidades vizinhas.

