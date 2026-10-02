Balé Teatro Guaíra apresenta espetáculo gratuito em Arapongas em outubro

Serão duas apresentações nodia 18 (domingo), às 18h, aberta ao público, e dia 19 (segunda-feira), às 10h, essa exclusiva para alunos da rede pública

Arapongas será a próxima parada da circulação do Balé Teatro Guaíra pelo Paraná em 2026. Nos dias 18 e 19 de outubro, a companhia ocupa o palco do Cine Teatro Mauá com “Tempo de Movimento”, programa que reúne três coreografias contemporâneas em diálogo com diferentes momentos da música clássica.

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A primeira sessão acontece no dia 18 (domingo), às 18 horas, com entrada gratuita e aberta ao público. Os ingressos poderão ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla, a partir do dia 5. Na manhã seguinte (19), às 10h, haverá uma apresentação exclusiva para estudantes da rede pública de ensino e pessoas assistidas por entidades sociais.

As duas sessões contarão com medidas de acessibilidade, como tradução em Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos.

Sob direção de Marcelo Damián Zamora, o Balé Teatro Guaíra apresenta um programa que aproxima trabalhos de três coreógrafos com trajetórias e propostas distintas. Organizado em dois atos e um entreato, passa pela releitura da valsa, por uma reflexão sobre a finitude e por uma investigação das relações de confiança.

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OBRAS EM CENA – O espetáculo começa com “Unwaltz - Isso não é uma valsa”, do francês Mathieu Guilhaumon. A partir das valsas de Johann Strauss II, o coreógrafo toma um repertório fortemente associado à tradição para construir uma leitura contemporânea. A obra integrou a programação do BTG em 2024 e voltou aos palcos de Curitiba na abertura da temporada de 2026.

No entreato, um casal de bailarinos interpreta “Sospiri ou Sobre a Finitude”, de Luiz Fernando Bongiovanni, coreógrafo e ex-diretor do Balé Teatro Guaíra. Criada a partir do adágio “Sospiri”, do compositor inglês Edward Elgar, a peça observa diferentes formas de encerramento – de relações, fases e experiências.

Depois do intervalo, “Stol - uma questão de confiança”, de Alessandro Sousa Pereira, encerra a apresentação. Radicado na Dinamarca, o coreógrafo parte da dupla acepção da palavra dinamarquesa “stol”, que pode significar cadeira e também confiança. A obra estreou em agosto de 2025, simultaneamente no Guairinha, em Curitiba, e no Teatro Bellevue, em Klampenborg, na Dinamarca.

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CIRCULAÇÃO NO PARANÁ – As sessões em Arapongas, do Norte do Estado, integram o projeto de circulação do Balé Teatro Guaíra por cidades paranaenses. Antes de Arapongas, “Tempo de Movimento” passou por Maringá, onde foi apresentado em 26 de setembro, no Teatro Calil Haddad, como parte da programação do Festival de Música de Maringá.

Criado em 1969, o Balé Teatro Guaíra está entre as companhias públicas de dança mais antigas do Brasil e reúne mais de 150 coreografias em seu repertório. Entre as montagens de sua trajetória estão “O Grande Circo Místico”, “Lendas do Iguaçu” e “O Lago dos Cisnes”.

Serviço:

Tempo de Movimento

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Apresentação: 18 de outubro de 2026 (domingo), às 18h

Local: Cine Teatro Mauá – Rua Uirapuru, 55 - Centro, Arapongas

Ingressos: gratuitos, com reserva antecipada pelo Sympla, a partir do dia 5 de outubro

Classificação indicativa: 12 anos

Acessibilidade: Espetáculo acessível em Libras, audiodescrição e abafadores de ruídos

Programa: