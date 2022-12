Balão cai sobre rede elétrica e deixa região de Arapongas sem energia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neste domingo (11), um balão caiu sobre a rede elétrica na Zona Sul de Arapongas, e deixou parte da região sem energia. O acidente chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

continua após publicidade .

Segundo as informações, o balonista precisou fazer um pouso de emergência para evitar um acidente mais grave. Com o pouso forçado, parte do balão atingiu e danificou a rede elétrica, causando falta de energia na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado para atender a ocorrência, porém, ninguém se feriu.

continua após publicidade .

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi acionada e realizou os reparos necessários.

Siga o TNOnline no Google News