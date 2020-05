Balanço da GM de Arapongas mostra apreensão de drogas e armas

Um levantamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), divulgado nesta sexta (8), mostra que nas últimas duas semanas a Guarda Municipal de Arapongas (GMA) realizou apreensões significativas, retirando ao todo 2,171 kg de cocaína, 54,4 gramas de maconha, duas armas e dinheiro oriundo do tráfico de drogas – total de R$ 6.180,00, além da recuperação de duas motocicletas. As ações resultaram também na prisão de 12 pessoas e um menor apreendido.

Conforme informações, as ações foram registradas entre os dias 26 de abril a 07 de maio. Neste período, o relatório mostra a primeira situação durante o fechamento de uma festa irregular em uma área de lazer, região da Gleba Orle, no dia 26 de abril. Um homem de 25 anos foi preso com um revólver calibre .22 e sete munições intactas. No mesmo local, outro homem de 20 anos também foi preso com um revólver calibre .32 e três munições intactas. Outras duas pessoas foram presas portando 4,4 gramas de maconha.

No último dia 28, durante uma abordagem, um homem de 26 anos foi detido com mandado de prisão em aberto pelo Artigo 33 – Lei de Tóxicos – crime de tráfico de drogas. No dia seguinte, após uma denúncia, a equipe da GM recuperou uma motocicleta que havia sido furtada. A mesma estava em posse de um jovem de 18 anos. Conforme o depoimento, o rapaz alegou que uma terceira pessoa havia lhe vendido a moto, alegando ter sido adquirida através de um leilão.

Em 30 de abril, um adolescente foi apreendido com 50 gramas de cocaína. A abordagem ocorreu foi sob suspeição por permanência em local ermo. No mesmo dia, um maior foi preso com 246 gramas de cocaína, além de outras duas buchas da mesma droga, 50g de maconha e mais duas balanças de precisão.

Na semana seguinte, no dia 5 de maio, durante um flagrante de venda de entorpecentes, foram apreendidos 761 gramas de cocaína e mais de R$ 3 mil – oriundos da venda de drogas. Nesta ação, três pessoas foram presas. No dia 7 de maio, após denúncia à Guarda Municipal, uma motocicleta furtada em um estacionamento de Supermercado foi recuperada. No mesmo dia, 1.114 kg de cocaína e mais R$ 3.180,00 foram apreendidos. Uma pessoa foi presa.

Para o secretário de Segurança, Paulo Argati, foram semanas movimentadas na área da segurança, na qual as denúncias anônimas e resposta rápida das equipes da GM resultaram nas prisões e apreensões. “Os infratores responderão pelos crimes de uso/porte de substância entorpecente, por posse irregular de arma de fogo, pelo Art 33 Lei de tóxicos - crime de tráfico de drogas, por furto qualificado e receptação. Além do Art. 268 – do Código penal - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Estamos atentos a qualquer tipo de irregularidade e crimes que possam ocorrer em nossa cidade”, disse.

A Sestran disponibiliza ramais telefônicos para efetuação de denúncias relacionadas ao descumprimento dos decretos municipais durante a pandemia e demais ocorrências. Além do 153, a população pode denunciar através dos telefones: 9 9180- 0073/ 3902-1010 ou 0800- 645 - 9060.