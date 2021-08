Da Redação

Baixa taxa de ocupação desativa leitos em Arapongas

O boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) sobre a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 divulgado nesta terça-feira (03), mostra que o número de pacientes na região segue em estabilidade.

Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), a queda no número de pacientes que precisam de tratamento fez com que pelo menos 30 leitos para Covid-19 fossem descontratualizados, sendo 10 na UTI, passando de 66 para 56 leitos e 20 na enfermaria, passando de 50 para 30 leitos. Nesta terça, a taxa de ocupação de leitos no Honpar está em 20% na enfermaria, com 6 pacientes internados. Já na UTI, a ocupação está em 17%, com 10 pacientes internados.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, a ocupação da enfermaria está em 20% com 12 pacientes. Na UTI a ocupação está em 47% com 11 pacientes. No Materno Infantil, 5 crianças estão internadas na enfermaria pediátrica, 100% de ocupação dos leitos disponíveis. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, todos os leitos contratualizados pela Sesa continuam disponíveis e não há previsão de desativação por enquanto.



As informações sobre a ocupação de Jandaia do sul não foram divulgadas no boletim desta terça.