Baile da Terceira Idade vai celebrar o Carnaval nesta quarta (15)

O primeiro Baile da Terceira Idade do ano de 2023 será em grande estilo, na cidade de Arapongas, no Norte do Paraná. A temática do encontro que faz tanto sucesso entre os moradores será o Carnaval.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está preparando a Estação Cultural Milene para receber os foliões da "melhor idade", na tarde desta quarta-feira (15). As festividades vão ser realizadas das 13h30 às 16h.

Em Arapongas, todos os Bailes da Terceira Idade são organizados, além da Semas, com a colaboração da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle). Participam das atividades, durante todo o ano, os idosos atendidos pelos CCI’s Tia Sú, Antonieta Zampaolo e Feliz Idade.

A Estação Cultural Milene fica localizada na Rua Jandaia, sem número, na Vila Bernardes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

