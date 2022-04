Baile da 3ª idade agita Estação Cultural Milene em Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), retomou nesta quarta-feira, 20, o tradicional baile da 3ª idade – Melhor Idade, junto aos idosos atendidos pelos três Centros de Convivência do Idoso (CCI’s).

A retomada aconteceu no espaço Estação Cultural Milene (Feira da Lua). Ao som de um sanfoneiro e muita alegria, o grupo agitou o local. O baile esteve suspenso por dois anos – devido à pandemia da Covid-19. Segundo a diretora da Semas, Leoni Arruda Milani, a proposta é realizar periodicamente no Espaço Cultural Milene, mas uma pesquisa será feita com todos os idosos. “ Queremos saber o que eles acham da ideia. Se a maioria concordar, vamos realizar os bales sempre aqui. Caso contrário, esta atividade será retomada nos três CCI’s”, disse.

Para atendimento aos idosos, a Semas conta com:

- CCI TIA SU (R. Gavião Preto, 439 - Jd Vale Petrópolis)

- CCI ANTONIETA ZAMPAOLO (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES.

- CCI FELIZ IDADE (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha).