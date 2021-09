Da Redação

Avó denuncia neto de 20 anos por maus-tratos e furto

Um rapaz de 20 anos, foi preso em Sabáudia nesta terça-feira (21) acusado de maus-tratos e furto contra os avós. A denúncia partiu dá avó do jovem uma senhora de 60 anos.

A vítima relatou que o neto comete vários furtos em sua casa, e já levou três botijões de gás, utensílios domésticos entre outros objetos. Nesta terça-feira o jovem furtou outro botijão de gás, que ela havia comprado no sábado no valor R$ 220,00 e um tapete no valor de R$ 50,00.

A avó também informou à equipe que, tanto ela quanto seu esposo são maltratados pelo neto, que todos os dias são ameaçados com gestos obscenos e agressões verbais, a vítima teme pela sua vida e de seu esposo que são idosos e limitados.

A PM verificou via sistema que contra o jovem existe várias passagens criminais como: roubo; lesão corporal; ameaça; cumprimento de mandado; furto qualificado; drogas para consumo; receptação/furto; ameaça; desobediência entre outros. O rapaz foi preso encaminhado para a delegacia de Arapongas.