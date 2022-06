Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Samu e Corpo de Bombeiros estão no local do acidente nesta tarde de sábado (25)

Um avião bimotor caiu na tarde deste sábado (25), na PR-218, no final da pista do Aeroporto de Arapongas.

continua após publicidade .

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), duas vítimas estão inconscientes no local. Além do Samu, o a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros também prestam os primeiros socorros aos envolvidos.

A matéria está em atualização.

continua após publicidade .

fonte: Via WhatsApp