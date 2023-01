Avançam obras dos Centros de Convivência do Idoso em Arapongas

Da Redação

Os dois locais possuem projetos semelhantes

Com foco na ampliação dos serviços socioassistenciais, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), tem avançado em duas obras voltadas aos atendimentos aos idosos.

Sendo elas: a construção do novo Centro de Convivência do Idoso (CCI) no Jardim Brasil e o CCI do Conjunto San Raphael II.

Na primeira, os serviços alcançam 65% de execução. Já foram finalizadas as etapas de cobertura e colocação de portas e janelas. Agora, seguem as fases de pinturas, revestimento e instalação de piso. O investimento é de R$ 528 mil.

O segundo CCI, localizado no San Raphael II, está 45% concluído; com etapas de alvenaria, reboco, instalações de rede de esgoto – 100% executadas. Os serviços se concentram na etapa de cobertura. O investimento é de R$ 528.684,47.





PROJETO

Com projetos semelhantes, os CCI’s devem contar com: uma sala de recepção, duas salas para atendimentos, um salão, uma despensa, dois banheiros (feminino e masculino), uma cozinha e uma lavanderia com depósito. Desta forma, Arapongas passa a contar com cinco CCI’s. Os outros três são CCI Tia Su (Jardim Petrópolis), CCI Feliz Idade (Vila Araponguinha) e CCI Antonieta Zampaollo (Parque Industrial IV), distribuídos em diferentes pontos da cidade.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

