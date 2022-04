Da Redação

Avança pavimentação com pedras na Estrada Bandeirantes

A Prefeitura de Arapongas informou, nesta segunda-feira (18), que as obras de pavimentação com pedras irregulares na Estrada Bandeirantes (Estrada da Igrejinha) seguem avançando na cidade.

O serviço teve início no mês de janeiro e vai contemplar uma extensão de 2,55 quilômetros. Melhorias em estradas rurais do município foram anunciadas no ano passado, durante vinda do governador Carlos Massa Ratinho Jr ao município. Conforme a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), o pacote inclui ainda obras em trecho na região do Novo Mundo - com 6 quilômetros. O investimento total é de R$ 2,4 milhões.

“Seguimos acompanhando os desdobramentos desse importante serviço. Após a conclusão desta, as equipes responsáveis devem seguir para a Estrada do Novo Mundo”, disse o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani.

As obras nas estradas rurais contam com o apoio do deputado estadual, Tiago Amaral.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.