Avança construção do CMEI no Jardim Vale das Perobas II

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Obras tem avançado com a obra de construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no Jardim Vale das Perobas II. O espaço será localizado na Rua Juriti Safira, contando com bloco administrativo, pátio e escadas, bloco pedagógico e demais espaços, totalizando uma área de 1.576,16m². Com recursos próprios, a obra conta com investimentos R$ 2.898.162,73 - a ser executada pela Construtora Tanabi Eireli – ME.

A construção do novo CMEI dará maior capacidade de atendimento aos alunos que estudam no CMEI Ismênia Antoniolli Grassano, localizado atualmente na Rua Rolinhas, ao lado do Prever. Tal projeto já havia sido anunciado pelo prefeito Sérgio Onofre, no ano passado. A previsão de execução da obra é de 12 meses.





Investimentos



A educação tem tido grandes investimentos por parte da atual administração. Simultaneamente demais espaços voltados para a área estão em construção. Entre os exemplos constam a Escola Estadual no Alto da Boa Vista – investimentos de R$ 5,7 milhões; Escola Municipal do Jardim Paulista – que vai alocar a Escola Municipal Padre Germano, com investimentos de R$ 4,9 milhões; e a obra da Escola Estadual no Jardim Caravelle – com recursos de R$ 4,7 milhões. Construção da Unidade Integrada Sesc/Senac de Arapongas, investimento é de R$ 22.978.920,00, além da obra do primeiro bloco do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Avançado Arapongas - a obra total está orçada em R$ 1.588.614,39, sendo R$ 500 mil viabilizados por uma emenda da deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR) e R$ 1.088.614,39 em recursos próprios do IFPR.